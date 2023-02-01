Ünlü milyardere şok üstüne şok: Onlarca milyar dolar buharlaştı

Credit Suisse’in Adani tahvilleriyle ilgili kararının ardından şirketin hisseleri çakıldı. Adani Grubu toplamda 68 milyar dolar kaybetti.





Açığa satış odaklı Amerialı şirket Hindenburg Enterprises’ın dünyanın en zengin insanlarından Gautam Adani’nin holdingine karşı yayınladığı raporun ardından Adani şirketleri serbest düşüşüne devam ediyor.





Gautam Adani’nin amiral gemisi Adani Enterprises’ın hisseleri toplamda yüzde 30 düştü. İsviçre Bankası Credit Suisse, Adani şirketlerinin tahvillerini krediler için teminat olarak kabul etmeyi durdurdu. Haberin ardından hisseler çakıldı.





CREDIT SUİSSE’DEN SARSICI RAPOR

Bloomberg’in haberine göre Credit Suisse, Adani Limanları ve Özel Ekonomik Bölge, Adani Yeşil Enerji ve Adani Elektrik tarafından satılan tahviller için borç verme değerini sıfırladı.





Son beş işlem seansında, Adani hisselerindeki toplam değer kaybı, şirketin toplam değerinin üçte birine ulaştı. Holdingin amiral gemisi şirketi Adani Enterprises, 52 haftanın en yüksek seviyesinden şu ana kadar yüzde 43 geriledi. Diğer üç grup şirketi, Adani Power, Adani Wilmar ve NDTV sadece bugün yüzde 5 değer kaybetti.





Gautam Adani’nin serveti bir dönem yaklaşık 150 milyar dolara ulaşırken ünlü iş insanı zirveyi gördüğünden bu yana yaklaşık 65 milyar dolar servet kaybetti. Verilere göre Adani ocak ayında 36 milyar dolar kaybetti.





Açığa satış odaklı Hindenburg Research'ün milyarder iş adamı Gautam Adani'yi hedef alan bir rapor yayınlamasının ardından, Adani'nin halka açık şirketlerindeki hisseler sert bir şekilde gerilemeye başlamıştı.





RAPOR ŞİRKETİ SARSTI





Dünyanın en zengin kişilerinden olan ve 2022’de servetine servet katan Gautam Adani’nin şirketleri hakkında hazırlanan rapora göre, Adani'nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yaptığı belirtildi.





Raporda, Adani Group'un on yıllar boyunca hisse senedi fiyatı manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığını iddia edildi. Hindenburg iddialarla ilgili, “Adani Grubu'nun yanıtlamaktan memnuniyet duyacağını umduğu” 88 soruluk bir liste sundu.





Raporun ardından başlayan açığa satışları hisse düşüşleri takip etti. Hindistan borsalarındaki satışlar derinleşti ve pek çok Adani şirketi aşırı değer kaybettiği için devre kesti. Adani ise dünyanın en zengin üçüncü insanıyken bir hafta içinde onbirinci sıraya geriledi.





ADANİ NASIL BÜYÜDÜ?

Adani'nin net servetinin büyük ölçüde fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarına bağlı olarak arttı. Ünlü milyarder, dünyanın en zenginleri listesinde Bill Gates ve Warren Buffet gibi iş insanlarının da önüne geçmişti.





1980'lerde bir emtia tüccarı olarak iş hayatına başlayan iş adamı şu anda yaklaşık bir düzine liman ve sekiz havalimanıyla Hindistan'ın en büyük özel altyapı grubuna sahip. Grubun, medya, bilişim ve savunma dahil olmak üzere çok sayıda yan kuruluşu bulunuyor.





Adani şirketleri son üç yıl içinde borsada yüzde 3 bin 300'den fazla değerlenirken son olarak Adani Enterprises'ın hisse miktarının artırılması planlanıyordu. 2022'nin en çok para kaaznan ismi olan Adani'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de çok yakın olduğu tahmin ediliyor.