Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Moda markası 52 milyar TL’ye satın alıyor /16 Kasım 2022 13:36

Ünlü Moda markası 52 milyar TL’ye satın alıyor

Kozmetik devi Estée Lauder, dünyaca ünlü moda markası Tom Ford'u rekor bir fiyata satın almaya hazırlanıyor.

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Estée Lauder Cos. yetkilileri, salı günü yaptıkları açıklamada, 52 milyar TL (2,8 milyar dolar) karşılığında Tom Ford’u satın almak üzere anlaştıklarını bildirdi.

Söz konusu gelişmenin, kozmetik devinin şimdiye kadarki en büyük satın alma hamlesi olduğu belirtildi.

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre, 1946 yılında ABD’de kurulan marka, Kering SA da dahil olmak üzere lüks isimlerin rekabet ettiği bir satışta galip geldi.

Estée Lauder, satın alma işlemini, nakit, borç ve Temmuz 2025’ten itibaren vadesi dolacak satıcılara yapılan 300 milyon dolarlık ertelenmiş ödemelerin birleştirilmesi yoluyla finanse etmeyi planlıyor.

Hâlâ yasal onaylara tabi olan satın alma işleminin 2023’ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Estée Lauder ayrıca salı günü, 2005 yılında tasarımcı Tom Ford tarafından kurulan ünlü markanın moda ve gözlük ürünleri için yeni lisans anlaşmaları yaptığını da duyurdu.
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