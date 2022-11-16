Ünlü Moda markası 52 milyar TL’ye satın alıyor

Estée Lauder Cos. yetkilileri, salı günü yaptıkları açıklamada, 52 milyar TL (2,8 milyar dolar) karşılığında Tom Ford’u satın almak üzere anlaştıklarını bildirdi.





Söz konusu gelişmenin, kozmetik devinin şimdiye kadarki en büyük satın alma hamlesi olduğu belirtildi.





Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre, 1946 yılında ABD’de kurulan marka, Kering SA da dahil olmak üzere lüks isimlerin rekabet ettiği bir satışta galip geldi.



