Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü modacı Pierre Cardin öldü /29 Aralık 2020 16:45

Ünlü modacı Pierre Cardin öldü

Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin, 98 yaşında vefat etti. Cardin'in Paris'te bir hastanede öldüğü duyuruldu.

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Fransız modacı Peirre Cardin, 98 yaşında öldü. Ünlü moda tasarımcısı Cardin'in, Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastanede vefat ettiği bildirildi. AFP'ye konuşan Cardin'in ailesi, ölüm haberini doğruladı.

1922'de İtalya'da Sant'Andrea di Barbarana kasabasında dünyaya gelen Cardin, küçük yaşta moda ve mimariye ilgi duymaya başladı. 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenen Cardin, II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta görev yaptı.

Ailesiyle beraber 1945 yılında Fransa'ya gelen tasarımcı, 1950 yılında kendi moda evini kurdu ve dönemin ünlü tasarımcıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile beraber çalıştı. Cardin, özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda 'fütüristik' çalışmalarıyla ismini duyurdu.
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