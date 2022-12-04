Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oligark gözaltına alındı /04 Aralık 2022 21:36

Ünlü oligark gözaltına alındı

Alfa Group sahibi Rus oligark Mikhail Fridman Londra'da gözaltına alındı, ancak kefaletle serbest bırakıldı

SHABER3.COM

Samanyoluhaber-Moskova

TASS Haber Ajansı tarafından verilen haberde Alfa Group sahibi Rus oligark Mikhail Fridman Londra'da gözaltına alındı. Ayrıca 
Mikhail Fridman'a ek olarak, belirli miktarda nakit parayla serbest bırakılan başka bir kişinin  de gözaltına alındığı bildirdi.  Alfa-Bank'ın basın servisi tarafından verilen bilgiye göre Mikhail Fridman'ın hali ev hapsinde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, 28 Şubat 2022'de Alfa Group konsorsiyumunun sahibi 58 yaşındaki Mikhail Fridman ve ortağı Petr Aven'e yaptırım kararı aldı. Çok sayıda Rus iş adamı ve yetkililerede de yaptırımlar uygulandı.
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