Ünlü oligark gözaltına alındı

Samanyoluhaber-Moskova





TASS Haber Ajansı tarafından verilen haberde Alfa Group sahibi Rus oligark Mikhail Fridman Londra'da gözaltına alındı. Ayrıca

Mikhail Fridman'a ek olarak, belirli miktarda nakit parayla serbest bırakılan başka bir kişinin de gözaltına alındığı bildirdi. Alfa-Bank'ın basın servisi tarafından verilen bilgiye göre Mikhail Fridman'ın hali ev hapsinde olduğunu söyledi.





Avrupa Birliği, 28 Şubat 2022'de Alfa Group konsorsiyumunun sahibi 58 yaşındaki Mikhail Fridman ve ortağı Petr Aven'e yaptırım kararı aldı. Çok sayıda Rus iş adamı ve yetkililerede de yaptırımlar uygulandı.