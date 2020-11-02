Samanyolu Haber /Medya / Ünlü Ortadoğu muhabiri ve yazar Robert Fisk hayatını kaybetti /02 Kasım 2020 10:57

Ünlü Ortadoğu muhabiri ve yazar Robert Fisk hayatını kaybetti

Ortadoğu muhabiri ve yazar Robert Fisk, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

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New York Times tarafından 2005 yılında 'Belki de Britanya'daki en ünlü dış muhabir' olarak tanımlanan Robert Fisk hayatını kaybetti.

Cuma günü rahatsızlanarak St. Vincent Hastanesi'ne kaldırılan deneyimli muhabirin hastanede yaşama veda ettiği belirtildi.

The Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri olan Fisk, otuz yılı aşkın bir dönem Beyrut'a odaklandı. ABD'nin Afganistan Savaşı ve 2003 yılındaki Irak'ın işgalini yakından takip etti ve kitaplar yayımladı.

1970'lerde İrlanda'daki olaylar, 1974'teki Karanfil Devrimi, Lübnan İç Savaşı, 1979 İran İslam Devrimi, Sovyet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı ve 2003'teki Irak'ın işgalini yakından takip etti.

Wikipedia’da yer alan bilgilere göre, dünyanın en çok ödül alan gazetecisi unvanına sahip olan Fisk, El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin ile 1994-1997 arasında üç defa röportaj yaptı.

Fisk’in Türkçe’ye çevrilmiş 5 kitabı bulunmaktadır.
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