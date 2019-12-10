Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü otobüs ve kamyon üreticisi TEMSA üretimi durdurdu /10 Aralık 2019 17:22

Ünlü otobüs ve kamyon üreticisi TEMSA üretimi durdurdu

Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, girdiği mali sıkıntıyı gerekçe göstererek, 23 Aralık tarihine kadar üretimi durdurdu.

SHABER3.COM

Temsa yetkilileri, şirketin yaşadığı mali sıkıntının bu kararda etkili olduğunu dile getirdi. Bu süreçte fabrikada stok sayımı yapılacağı belirtti.

1968 yılında kurulan ve 1987’den beri Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İSVİÇRELİLERE SATILMIŞTI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satmıştı.

Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti. Yapılan işlem, yüzde 49 oranındaki Sabancı Holding hisselerinin yanı sıra, yüzde 51 oranındaki başta Sabancı Ailesi üyeleri olmak üzere, diğer bireysel yatırımcı hisselerini de kapsıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü otobüs ve kamyon üreticisi TEMSA üretimi durdurdu Sonraki Haber >>

Bu arabadan sağ kurtuldu!

Bu arabadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:00