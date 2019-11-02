Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü otomobil şirketleri BMW ve Mercedes arasında Cadılar Bayramı polemiği /02 Kasım 2019 10:58

Ünlü otomobil şirketleri BMW ve Mercedes arasında Cadılar Bayramı polemiği

Alman otomotiv devi BMW, Cadılar Bayramı dolayısıyla bir başka Alman şirket olan Mercedes’e şaka yapmayı planladı. Ancak aldığı cevap hiç de hoşuna gitmedi.

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Her yıl 31 Ekim tarihi, dünyanın pek çok ülkesinde “Cadılar Bayramı” olarak kutlanıyor. Türkiye’de pek popüler olmayan ancak son yıllarda bazı etkinliklerin düzenlendiği bu bayram, ilginç kostüm ve özellikle de bal kabağı kullanılarak oluşturulan süslemelerle kutlanıyor.
 
Bu yıl kutlamalara, otomobil sektörünün devleri BMW ve Mercedes de dahil oldu. Ancak ne var ki BMW, ezeli rakibi Mercedes’e şaka yapmak isterken çok da istemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Cadılar Bayramı’nın kutlanmasında şakaların rolü büyük. Genellikle küçük çocuklar bu bayramda kapı kapı dolaşıp “Şeker mi şaka mı?” sorusunu yöneltir. Eğer ev sahibi “Şaka” derse çocuklar türlü şakalar yaparlar ve karşılıklı olarak eğlenirler.

BMW’nin yapmak istediği şey de tam olarak buydu. Ancak Mercedes’in ciddi tavrı ve iğneleyici sözleri, BMW’yi derin bir suskunluğa itti.

İki otomobil devi arasındaki ufak çaplı gerilim, Twitter üzerinde yaşandı. BMW’nin ABD için oluşturulan resmi Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapıldı:




“Şimdi her otomobil, en sevdiği süper kahraman gibi giyinebilir.”

Bu paylaşım kısa bir süre içerisinde BMW USA takipçilerinin dikkatini çekti ve binlerce etkileşim aldı. Mercedes, konuyla ilgili olarak bir süre sessiz kaldı ancak en sonunda bombayı patlattı ve BMW’ye şu cevabı verdi:



Alman otomotiv devi BMW, Cadılar Bayramı dolayısıyla bir başka Alman şirket olan Mercedes’e şaka yapmayı planladı. Ancak aldığı cevap hiç de hoşuna gitmedi.

BOLD – Her yıl 31 Ekim tarihi, dünyanın pek çok ülkesinde “Cadılar Bayramı” olarak kutlanıyor. Türkiye’de pek popüler olmayan ancak son yıllarda bazı etkinliklerin düzenlendiği bu bayram, ilginç kostüm ve özellikle de bal kabağı kullanılarak oluşturulan süslemelerle kutlanıyor.


 
Bu yıl kutlamalara, otomobil sektörünün devleri BMW ve Mercedes de dahil oldu. Ancak ne var ki BMW, ezeli rakibi Mercedes’e şaka yapmak isterken çok da istemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Cadılar Bayramı’nın kutlanmasında şakaların rolü büyük. Genellikle küçük çocuklar bu bayramda kapı kapı dolaşıp “Şeker mi şaka mı?” sorusunu yöneltir. Eğer ev sahibi “Şaka” derse çocuklar türlü şakalar yaparlar ve karşılıklı olarak eğlenirler.

BMW’nin yapmak istediği şey de tam olarak buydu. Ancak Mercedes’in ciddi tavrı ve iğneleyici sözleri, BMW’yi derin bir suskunluğa itti.

İki otomobil devi arasındaki ufak çaplı gerilim, Twitter üzerinde yaşandı. BMW’nin ABD için oluşturulan resmi Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapıldı:



“Şimdi her otomobil, en sevdiği süper kahraman gibi giyinebilir.”

Bu paylaşım kısa bir süre içerisinde BMW USA takipçilerinin dikkatini çekti ve binlerce etkileşim aldı. Mercedes, konuyla ilgili olarak bir süre sessiz kaldı ancak en sonunda bombayı patlattı ve BMW’ye şu cevabı verdi:



“Bu gerçekten korkunç bir kostüm. Özellikle de radyatör ızgarası…”

Üstelik Mercedes, BMW’ye verdiği bu yanıtı retweetledi ve böylece kendi profil sayfasında da görüntülemiş oldu. BMW, Mercedes’in bu yanıtına karşı herhangi bir karşı cevap vermedi.
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