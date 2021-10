Ünlü oyun firmasından ezber bozan karar

MAAŞLAR DÜŞMÜYOR AMA HAFTADA 32 SAAT ÇALIŞILACAK





DÜNYADA DA TARTIŞILIYOR





Kanada merkezli video oyun firması Eidos-Montreal, personelin haftada dört gün çalışacağı bir mesai düzenine geçiyor.Bilim ve teknoloji sitesi The Verge’ün haberine göre, oyun geliştiricisi tarafından dün yapılan açıklamada, Eidos-Montreal ve yan kuruluşu Eidos-Sherbrooke’un dört günlük bir çalışma düzenine geçtiği duyuruldu.Square Enix isimli firmanın yan kuruluşu olan şirket şu anda bir Marvel video oyunu uyarlaması olan Guardians of the Galaxy üzerinde çalışıyor. Şirket daha çok ‘Deus Ex’ serisi ile tanınıyor.Firmanın stüdyo başkanı David Anfossi’nin şirketin blogunda yazdığı yazıda “Bu girişim, stüdyonun değerlerinin somutlaştırılmasına, çalışanlarımız için sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik bir başka adımdır” ifadeleri kullanıldı.Eidos-Montréal, önümüzdeki birkaç hafta içinde her iki stüdyonun da Cuma günleri kapalı olacağını, mevcut çalışma koşullarında ve çalışanların maaşlarında değişiklik yapılmadan, haftada 40 saatten 32 saatlik düzene geçileceğini söyledi.Şirket daha önce de uzaktan ve hibrit çalışma modeline geçmişti.Haftada 4 günlük çalışma düzeni günümüzde pek çok yerde tartışılmaya devam ediyor.Geçtiğimiz Temmuz ayında İzlanda'da bazı düşünce kuruluşları çalışan nüfusun yüzde birinden fazlasının katıldığı bir deney düzenleyerek haftalık ücrette herhangi bir azalma olmadan haftalık çalışma saatlerini 35-36 saate indirmişti. Kuruluşlar deneyin başarıya ulaştığını açıklamıştı.Deneyin ardından bazı milletvekilleri ve sendikalar haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesi gerektiğini savunmuştu.Yeni Zellanda, İspanya ve Finlandiya da 4 günlük mesai düzenini bir süredir tartışan ülkeler arasında.Daha önce de İsveç’te teknoloji devleri Google ve Amazon çalışanları üzerinde 18 ay haftada 4 gün mesai denemiş, uygulamada çalışanların hastalık iznine ayrılma oranı düşerken, ciroda artış sağlanmıştı.