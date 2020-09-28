Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli (61) beyin kanaması geçirdi. Sürmeli dün akşam evinde aniden kusmaya başladı. Zehirlendiğini düşünen oğlu hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıbadem Hastanesi’ne götürülen Sürmeli’nin çekilen MR’ında beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine ünlü oyuncu ameliyata alındı. Haberi alan ailesi ve sevenleri de hastaneye koştu.





YOĞUN BAKIMA ALINDI





61 yaşındaki Sürmeli yapılan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Usta oyuncu Bahtiyar Engin, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Ali Sürmeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Sevgili Ali Su¨rmeli saat 01:00’da Ameliyattan c¸ıktı. Son derece bas¸arılı gec¸en ameliyatın ardından yogˆun bakımda dinlenmeye alındı. Sagˆlık durumu gayet iyi, hayati tehlikeyi tamamen atlatmıs¸ durumda. O¨zetle ve onun tabiriyle yırttık çok şükür.”