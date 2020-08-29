Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü Oyuncu Chadwick Boseman hayatını kaybetti /29 Ağustos 2020 08:11

Ünlü Oyuncu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadelerine yer verildi.

Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.
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