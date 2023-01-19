Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü oyuncu dağda kayboldu /19 Ocak 2023 10:50

Ünlü oyuncu dağda kayboldu

Ünlü oyuncu Julian Sands’in Güney California dağlarında kaybolduğu ve 6 gündür süren arama çalışmalarında bulunamadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Ünlü İngiliz aktör Julian Sands'in yürüyüş yaptığı Güney California dağlarında kaybolduğu açıklandı.

Cuma günü kaybolduğu açıklanan dağcının 65 yaşındaki aktör Sands olduğu ortaya çıktı. 6 gündür kayıp olan ünlü oyuncuyu bulmak için arama ekipleri günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Sands, A Room with a View, Leaving Las Vegas ve Warlock filmlerinin yanı sıra 24, Smallville ve Banshee dizileriyle de büyük ün kazanmıştı.

Sands’in cuma günü Los Angeles şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki Baldy Dağı’ndaki bir patikada kaybolduğu açıklandı. Yoldaki zorlu koşullar ve çığ riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yürüdüğü bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü oyuncu dağda kayboldu Sonraki Haber >>

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:23