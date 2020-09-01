Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti /01 Eylül 2020 00:37

Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Dizi çekimleri için gittiği Nevşehir'de kalp krizi geçiren oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti.

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Oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haldun Boysan kimdir?

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası gazeteci ve mimar Aydın Boysan'dır. TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

A.S.T. ve Yeni Tiyatro İstanbul Şehir Tiyatrosunda görev yaptı.

İngilizce-Türkçe dublajlar yaptı. Beşiktaşlı olduğu bilinen Boysan, birçok sinema filminde ve dizilerde oynamıştır.
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