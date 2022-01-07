Ünlü oyuncu ikinci kez koronavirüse yakalandı

Yapımcılığını Med Yapım, CJ ENM ve Ay Yapım şirketlerinin üstlendiği, Aslı T. Kızmaz’ın kitabından uyarlanan “Benden Ne Olur?” filminin başrol oyuncusu Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı.







Instagram hikayeler bölümünden art arda paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, oğlu Fikret Ali Atay hariç evdeki herkesin PCR testinin pozitif çıktığını aktardı.

"Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu. Geçmiş olsun hepimize. 'Neden gülerek anlatıyorsun?' diyeceksiniz, çünkü sinirim bozuldu."