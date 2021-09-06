Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti /06 Eylül 2021 17:56

Ünlü oyuncu Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti

Sinemanın iz bırakan aktörlerinden Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Fransa ve dünya sinemasının unutulmaz aktörlerinden Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti. Belmondo’nun ölüm haberini avukatı duyurdu.

9 Nisan 1933’te Fransa'da Paris'in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine’de dünyaya gelen ünlü aktörün Sicilya kökenli olan babası Paul Belmondo, tanınmış bir heykeltıraştı. Jean-Paul lise yıllarında sanattan çok futbol ve boksla ilgilendi. Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı.

Belmondo’nun adı 1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga sinema akımı ile birlikte duyuldu. Sosyalist yönetmen Jean-Luc Godard'ın imzasını taşıyan 1960 yapımı 'Serseri Aşıklar' filmi, en dikkat çeken filmlerinden biri oldu. Sanat filmleriyle başlayan kariyeri, aksiyon komedi filmleri ile devam etti. Belmonda aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamasıyla biliniyordu.

Fransız sinemasında önemli bir yere sahip olan Belmondo, 1963 yılında "Fransız Oyuncular Birliği" başkanlığına seçilmişti.

Belmondo, 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine layık görülen "En iyi oyuncu" ödülünü, bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalaması nedeniyle reddetmişti.

Aktör, Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile de ödüllendirilmişti.
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