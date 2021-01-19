Ünlü oyuncu kaza geçirdi

Oyuncu Tolgahan Sayışman geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.





Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca otomobil takla attı.







Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.





Hastaneye kaldırılan Sayışman ve arkadaşı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.





