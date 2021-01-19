Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu kaza geçirdi /19 Ocak 2021 10:54

Ünlü oyuncu kaza geçirdi

İş görüşmesi için İzmir'e giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve arkadaşı dönüş yolunda kaza geçirdi.

SHABER3.COM

Oyuncu Tolgahan Sayışman geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. 

Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca otomobil takla attı.

Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. 

Hastaneye kaldırılan Sayışman ve arkadaşı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. 

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