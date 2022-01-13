Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı /13 Ocak 2022 20:08

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Sarp Apak da koronavirüse yakalandı. Apak virüse yakalandığını sosyla medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Çeşitli dizi ve reklam filmlerinde rol alan 40 yaşındaki oyuncu Sarp Apak, koronavirüse yakalandı. Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan Apak, kendisi ve dizi ekibi adına herkesten özür dilediğini söyledi.

Apak Instagram üzerinden paylaştığı videoda aldığı bütün önlemlere rağmen pozitif olduğunu söylerken “Maalesef şu son dalgada ben de Covid oldum, pozitifim. Karantina sürecindeyim. Tüm karantina sürecinde olan ya da sağlık sorunu yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aldığımız bütün önlemlere rağmen maalesef bulaştı. Çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.


Oyuncu, başrollerinde Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün bulunduğu ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinin bu hafta yayınlamayacağını ise “Bu hafta yayınımız olmayacak. Kendi adıma ve ekibimin adına sizlerden özür diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere” sözleriyle duyurdu.

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