Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi









Miel Gibson ballarının üzerinde aynı zamanda, Gibson'un Braveheart filminden alınmış bir resmi de vardı.





Şilili girişimci Agurto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mel'in avukatlarından tehditler alana dek, her şey yolunda gidiyordu" dedi.





Gibson'un avukatları, aktörün adının ve görüntüsünün yetki alınmadan kullanılmasının derhal durdurulmasını istedi.





Reuters Haber Ajansı'na göre avukatlar, koronavirüs salgını yüzünden işsiz kaldıktan sonra bal satmaya başlayan Agurto'nun, ürünü piyasadan çekmemesi halinde, dava açma tehdidinde bulundu.





Şirket, Twitter üzerinden Gibson'dan fotoğrafının kullanılmasına izin vermesini talep etti ve "Balımız sadece cesur yürekler için" ifadesi kullanıldı.





