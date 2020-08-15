Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi /15 Ağustos 2020 15:06

Ünlü oyuncu Mel Gibson, 'Miel Gibson' balına geçit vermedi

Yohanna Agurto, ünlü aktör Mel Gibson'un adıyla kelime oyunu yaparak şirketine bulduğu adın mükemmel olduğunu düşünüyordu: Miel (İspanyolca bal anlamına geliyor) Gibson.

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Miel Gibson ballarının üzerinde aynı zamanda, Gibson'un Braveheart filminden alınmış bir resmi de vardı.

Şilili girişimci Agurto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mel'in avukatlarından tehditler alana dek, her şey yolunda gidiyordu" dedi.

Gibson'un avukatları, aktörün adının ve görüntüsünün yetki alınmadan kullanılmasının derhal durdurulmasını istedi.

Reuters Haber Ajansı'na göre avukatlar, koronavirüs salgını yüzünden işsiz kaldıktan sonra bal satmaya başlayan Agurto'nun, ürünü piyasadan çekmemesi halinde, dava açma tehdidinde bulundu.

Şirket, Twitter üzerinden Gibson'dan fotoğrafının kullanılmasına izin vermesini talep etti ve "Balımız sadece cesur yürekler için" ifadesi kullanıldı.

Miel Gibson'ın talebi binlerce kez retweetlenip, beğenelirken Gibson'ın kendisi henüz bir tepki vermedi.

Ancak Agurto, sosyal medyadan aldığı destekle mücadeleden vazgeçmemeye kararlı olduğunu belirtti ve "Benim yüreğim cesur, şimdi daha da cesur, çünkü güçlü bir topluluk olduğumuzu biliyorum" dedi.
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