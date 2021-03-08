Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti /08 Mart 2021 21:56

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği duyurulan ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği belirtildi.

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Kalp rahatsızlığı sebebiyle Kadıköy’de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin yaşamını yitirdi.

''BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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