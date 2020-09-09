Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu sette fenalaştı ve sonrasında hayatını kaybetti /09 Eylül 2020 23:31

Ünlü oyuncu sette fenalaştı ve sonrasında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Halil Kumova'nın rol aldığı filmin çekimleri sırasında sette fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Kumova'dan koronavirüs testi için de örnek alındığı belirtildi.

Ünlü oyuncu sette fenalaştı ve sonrasında hayatını kaybetti

Oyuncu Halil Kumova, Malatya'da çekimleri devam eden 'Zalo' isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden 'Zalo' adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova'nın kalbi durunca hemen müdahale edildi.

Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova'dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.

Birçok filmde rol aldı

23 Mart 1956'da Bursa'da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminde rol aldı. Çekimlerine Malatya'nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova'nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.
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