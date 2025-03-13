



ACI HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU





'TERTEMİZ ÇALIŞKAN BİR MESLEKTAŞIMIZDI'





'ÇOK ERKEN BİR ÖLÜM'

Oyuncu Emre Karayel de Şinasi Yurtsever'in vefatı sonrası yaptığı paylaşımda, "Şinasi Yurtsever meslektaşımın vefatını öğrendim şimdi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok erken. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şinasi Yurtseven için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İletişim Başkanı Altun mesajında, “Türk tiyatrosunun ve sinemasının kıymetli ismi Şinasi Yurtsever’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla gönüllerde güzel anılar bırakan usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.





Kardeş Payı, İşler Güçler gibi yapımlarda yer alan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever, uzun süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu.Acı haberi oyuncu Zafer Algöz duyurdu. Zafer Algöz, 'Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun.. Allah rahmet eylesin.." ifadelerini kullandı.Cem Yılmaz da Şinasi Yurtsever'in vefatı dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun" dedi.Şinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğdu. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.Şinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.