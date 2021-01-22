Ünlü oyuncu Survivor adasından ayrılmak zorunda kaldı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in acil konseyinde Cemal Hünal diskalifiye edildi.





44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, yarışmada sakatlanmıştı. Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yarışan Hünal, sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. Risk alınamayacak bir durumda olduğu vurgulanan Cemal Hünal'ın diskalifiye edilişi hem kendisini hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı çok üzdü.





44 yaşındaki Cemal Hünal'ın belindeki rahatsızlığın ciddi olduğu ve devam etmesinin mümkün olmadığı Acun Ilıcalı tarafından vurgulandı.