Samanyolu Haber /Kültür / Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş vefat etti /06 Mart 2021 23:47

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş vefat etti

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi’de bu sabah yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden sanatçı birçok başarılı tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizilere imza atmıştı.

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En son 10 yıldır yaşadığı Marmaris İkinci Bahar Huzurevi’nde Marmaris Belediyesi’nin projesi olan 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde ‘Ayağa Kalk’ isimli anma filminde rol alan Altan Karındaş, solunum yetmezliği sebebi ile uzun süredir tedavi görüyordu.

Pandemi döneminde 10 yıl yaşadığı huzur evinden Turunç Mahallesi’ndeki müstakil bir eve taşınan Altan Karındaş’a hemşiresi, bakıcısı ve kişisel asistanı eşlik ediyordu.

Bir süre Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gören Karındaş şikayetlerinin artması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karındaş, hayata gözlerini yumdu.

Altan Karındaş kimdir?

Altan Karındaş 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahnesi'nde sanat hayatına başladı.

Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.

Karındaş, rahatsızlığına rağmen 2019 yılında 10 Kasım Atatürk filmi için kamera karşısına geçmişti.

Pek çok sinema ve dizilerde rol aldı. Gençliğinde şarkıcılık da yapan Karındaş, çeşitli hayvan ve çocuk sesi taklitlerinde büyük başarı kazandı. Aranılan dublaj sanatçısı oldu. Karındaş, tiyatroda 70’in üzerinde oyunda oynadı. Sanatçı, doksanlarda yaptığı “Çöpçatan” adlı programla evlilik programlarının öncülüğünü yapmıştır.
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