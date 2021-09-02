Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, hayatını kaybetti. 69 yaşındaki usta oyuncunun acı haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, “Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.





NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?





Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. 1976’dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.





Nusret Çetinel’in rol aldığı diziler ve filmler:





2019 – Aşk Ağlatır (Hikmet) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der'a (Şeyh Ahmet) (Sinema Filmi)

2018 – İstanbullu Gelin (Kuyumcu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yunus Ağa) (TV Dizisi)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi)

2015 – Küçük Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Git Başımdan (Reyhan'ın Babası) (Sinema Filmi)

2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (İzzet) (Sinema Filmi)

2014 – Düşler ve Umutlar (TV Dizisi)

2012 – Cehennem Melekleri 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Kazım) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Ekrem Bircan) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Muhteşem) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Lala Kasım Paşa) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (TV Dizisi)

2011 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (Reşit Ağa) (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Namık Baba) (TV Dizisi)

2010 – Hür Adam (Mahkeme Reisi) (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 – İyilik Kervanı (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2008-2014 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2008 – Son Ağa (Erdal) (TV Dizisi)

2008 – Bizim Evin Halleri (Şadan) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Motorcular (Peter Fonda Seslendirmesi) Sinema Filmi)

2007 – Nazlı Yarim (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Komise Asım) (TV Dizisi)

2006 – Yeşeren Düşler (Haşmet) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Mithat) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (Hamdi) (TV Dizisi)

2002 – Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Şadan Ulusoy) (TV Dizisi)

1998 – Eyvah Babam (Savcı) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1993 – Cezalandırıcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 – Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Tanrının Zırhı (Ken Boyle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Police Story (Bill Tung Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Polis Akademisi (Donovan Scott Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1976 – Pembe Panterin Dönüşü (Peter Arne Seslendirmesi) (Sinema Filmi)









Ünlü müzisyen Mikis Theodorakis yaşamını yitirdi



Yunanistan'ın ünlü bestecisi ve sanatçısı Mikos Theodorakis, 96 yaşında yaşamını yitirdi.



Yunanistan’ın ünlü bestecisi ve sanatçısı Mikis Theodorakis, 96 yaşında başkent Atina’da yaşamını yitirdi.



Besteleriyle birçok nesle ulaşan Theodorakis, Zorba için hazırladığı müzik ile tarihe geçmişti. Yazdığı besteleri arasından sıyrılan Zorba, günümüzde bile popüler kültürün en ikonik eserlerinden biri olarak biliniyor.





TKP ve TİP Genel Sekreterleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın, 206 günlük gözaltı ve tutukluluk süresinden sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) yargıç önüne çıktıklarında Theodorakis (öndeki mavi kravatlı) ve Yaşar Kemal (Theodorakis’in sağında beyaz gömlekli) duruşmayı takip etmişti.



Yunan halk müziği ve senfoni orkestrasını bir araya getirmeyi başaran ve bu sayede tanınan Theodorakis’in yazdığı “Ballad of Mauthausen”, Nazi soykırımı hakkında yazılmış en güzel eser olarak tarihe geçti.



Müzisyenliğinin yanı sıra bir aktivist olan ve insani değerleri öne çıkardığı görüşleriyle tanınan Theodorakis, Türkiye ile Yunanistan arasında barış sağlanması ve ilişkilerin normalleşmesi için de çok çalışmıştı.



Zülfü Livaneli ile yakın dost olan Theodorakis, 2005’te arkadaşıyla birlikte konser vermişti.



1986 yılında Türk entelektüeller ve siyasetçilerle birlikte Yunan-Türk Dostluk Komitesi’ni kuran Theodorakis, adeta bir barış elçisi olarak çalışmıştı. Dönemin Yunan Başbakanları Andreas Papandreou ve Constantine Miçotakis’ten mesajları Türkiye hükümetine ileten Theodorakis Uluslararası Af Örgütü için 1990’da bir dizi konser vermişti.

