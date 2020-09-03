Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu virüse yakalandı, film çekimi durdu /03 Eylül 2020 23:55

Ünlü oyuncu virüse yakalandı, film çekimi durdu

Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalandığının ortaya çıkması sonrasında Pattinson'ın başrolde olduğu The Batman'ın çekimlerine ara verildiği ifade edildi.

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Alacakaranlık (The Twilight) serisinde oynadığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. 

Pattinson'ın başrolde olduğu The Batman'ın çekimleri, ünlü oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığı haberi üzerine durduruldu.

Filmin yapım şirketi olan Warner Bros., yaptığı açıklamada, "Çekimler geçici olarak durduruldu" açıklamasını yaparken, isim çıkmadan setten bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Vanity Fair'e bilgi veren kaynaklar, bu kişinin Pattinson olduğunu aktardı.. 
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