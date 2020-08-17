Ünlü oyuncudan çarpıcı tweet!

Oyuncu Fırat Tanış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iktidarında yetişmiş müzisyen, ressam, yazar, besteci, yönetmen ve senaristi olmadığını ifade etti.







Fırat Tanış şahsi Twitter hesabından şunları yazdı: "20 yıl olacak. var mı o cenahtan 1 tek yetişmiş, nitelikli müzisyen, ressam, oyun yazarı, senarist, yönetmen, besteci.... 20 yıl. 20 koca yıl. var mı ?"





Tanış'ın mesajına binlerce sosyal medya kullanıcısı destek verirken, AKP'ye yakın bazı hesapların hakaret dolu mesajları dikkatten kaçmadı.