Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncudan çarpıcı tweet! /17 Ağustos 2020 12:31

Ünlü oyuncudan çarpıcı tweet!

Oyuncu Fırat Tanış, şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesajla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 20 yıllık iktidarında kültür ve sanatın nasıl çoraklaştırıldığını gözler önüne serdi.

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Oyuncu Fırat Tanış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iktidarında  yetişmiş müzisyen, ressam, yazar, besteci, yönetmen ve senaristi olmadığını ifade etti.

Fırat Tanış şahsi Twitter hesabından şunları yazdı: "20 yıl olacak. var mı o cenahtan 1 tek yetişmiş, nitelikli müzisyen, ressam, oyun yazarı, senarist, yönetmen, besteci.... 20 yıl. 20 koca yıl. var mı ?"

Tanış'ın mesajına binlerce sosyal medya kullanıcısı destek verirken, AKP'ye yakın bazı hesapların hakaret dolu mesajları dikkatten kaçmadı.
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