Ünlü oyuncunun Ukrayna savaşında hayatını kaybettiği belirtildi

SAVAŞTA AĞIR KAYIPLAR VERİLMEYE DEVAM EDİYOR





Rusya’nın 24 Şubat sabahı Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatta 12. güne girilirken; iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi.Son olarak; geçen günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpin bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.Aslan Kral, Hobbit gibi filmlerin dublajında da görev yapan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçen günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını duyurmuştu.Sosyal medyayı savaştaki son durumu paylaşmak için sık sık kullanan Lee, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz" notunu düşmüştü.Lee'nin oynadığı yapımlar arasında Meeting of Classmates, The Fight Rules, Selfie Party, Zvychayna Sprava sayılabilir. Lee son olarak 2021 yapımı Provincial'de oynamıştı.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. 10 gün içinde Ruslara ait 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.