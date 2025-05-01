Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü piliç markasının tüm ürünleri acil kodla toplatılıyor! /01 Mayıs 2025 17:03

Ünlü piliç markasının tüm ürünleri acil kodla toplatılıyor!

Hollanda’da tüketicileri ilgilendiren önemli bir gıda güvenliği gelişmesi yaşandı. Scharrelkip markasının Tavuk Şnitzel XXL ürünü, sağlık riski oluşturabileceği gerekçesiyle market raflarından toplatılmaya başlandı.

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Yapılan incelemelerde, ürünün etiket bilgisinde ciddi bir hata bulunduğu ortaya çıktı. Lidl mağazalarında satışa sunulan şnitzelin ambalajında, içerikte yer alabilecek bazı alerjen maddelerin belirtilmediği tespit edildi. Bu durum, özellikle belirli gıda alerjileri bulunan tüketiciler için hayati bir tehdit anlamına geliyor.

CİDDİ ALERJİK RİSKİ VAR

Yetkililerin açıklamasına göre, ürünün içinde veya eser miktarda bulunma ihtimali olan çavdar, süt, yumurta, susam tohumu, kereviz ve hardal gibi maddelere karşı alerjisi olan kişiler için bu hata ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

'BU ÜRÜNÜ SAKIN TÜKETMEYİN'

Bu nedenle, alerjen duyarlılığı olan tüketicilere net bir uyarı yapıldı:
“Bu ürünü kesinlikle tüketmeyin!”

TOPLATILAN ÜRÜNÜN DETAYLARI

Ürün Adı: Tavuk Şnitzel XXL

Marka: Scharrelkip

Barkod Numarası: 4056489374466

Son Kullanma Tarihi: 13 Mayıs 2025
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