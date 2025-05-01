Ünlü piliç markasının tüm ürünleri acil kodla toplatılıyor!

Yapılan incelemelerde, ürünün etiket bilgisinde ciddi bir hata bulunduğu ortaya çıktı. Lidl mağazalarında satışa sunulan şnitzelin ambalajında, içerikte yer alabilecek bazı alerjen maddelerin belirtilmediği tespit edildi. Bu durum, özellikle belirli gıda alerjileri bulunan tüketiciler için hayati bir tehdit anlamına geliyor.



CİDDİ ALERJİK RİSKİ VAR



Yetkililerin açıklamasına göre, ürünün içinde veya eser miktarda bulunma ihtimali olan çavdar, süt, yumurta, susam tohumu, kereviz ve hardal gibi maddelere karşı alerjisi olan kişiler için bu hata ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



'BU ÜRÜNÜ SAKIN TÜKETMEYİN'



Bu nedenle, alerjen duyarlılığı olan tüketicilere net bir uyarı yapıldı:

“Bu ürünü kesinlikle tüketmeyin!”



TOPLATILAN ÜRÜNÜN DETAYLARI



Ürün Adı: Tavuk Şnitzel XXL



Marka: Scharrelkip



Barkod Numarası: 4056489374466



Son Kullanma Tarihi: 13 Mayıs 2025

