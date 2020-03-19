Ünlü profesör Koronavirüs'e yakalandı!

"Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi sebebiyle hastanede yatıyorum." diyen Prof. Dr. Tutluoğlu, hastalanmadan önce günde 5-6 Koronavirüs vakası gördüğünü söyledi.





Tutluoğlu, arkadaşlarından edindiği bilgiler ışığında vak'a sayısının oldukça arttığını ifade etti.







Üç günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Tutluoğlu, "İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz.” mesajını verdi.





PROFESÖR CEMİL TAŞÇIOĞLU DA KORONAVİRÜS'E YAKALANDI





İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da Koronavirüs teşhisi konulmuştu.





Karantina altında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu söylemişti.