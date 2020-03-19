Samanyolu Haber /Sağlık / Ünlü profesör Koronavirüs'e yakalandı! /19 Mart 2020 13:19

Ünlü profesör Koronavirüs'e yakalandı!

İstanbul’da göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, şahsi Twitter hesabında muhtemelen Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğini belirtti.

SHABER3.COM

"Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi sebebiyle hastanede yatıyorum." diyen Prof. Dr. Tutluoğlu, hastalanmadan önce günde 5-6 Koronavirüs vakası gördüğünü söyledi. 

Tutluoğlu, arkadaşlarından edindiği bilgiler ışığında vak'a sayısının oldukça arttığını ifade etti. 

Üç günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Tutluoğlu, "İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz.” mesajını verdi.

PROFESÖR CEMİL TAŞÇIOĞLU DA KORONAVİRÜS'E YAKALANDI

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da Koronavirüs teşhisi konulmuştu. 

Karantina altında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü profesör Koronavirüs'e yakalandı! Sonraki Haber >>

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:41