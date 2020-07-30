Samanyolu Haber /Kültür / Ünlü rapçi hayatını kaybetti /30 Temmuz 2020 12:49

Ünlü rapçi hayatını kaybetti

Hip hop grubu The Roots'un kurucularından rapçi Malik Abdul Basit, 47 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

The Roots'tan yapılan açıklamada, "Size kıymetli kardeşimiz ve grubumuzun uzun süreli üyelerinden Malik Abdul Basit'in hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duyuyoruz. İslâm dinine bağlılığı ve tüm zamanların en yetenekli rapçilerinden biri olmasıyla hatırlansın. Yas döneminde ailesine saygı göstermenizi rica ediyoruz." denildi.

Rapçi Basit'in ölüm sebebiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

"Malik B." ismiyle da tanınan Basit, gruptan ayrıldıktan sonra bir dönem solo çalışmalar yapmış, ancak daha sonra tekrar The Roots'un çeşitli şarkılarında yer almıştı.
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