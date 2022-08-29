Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü rapçi hayatını kaybetti /29 Ağustos 2022 20:26

Ünlü rapçi hayatını kaybetti

'Sen de Bizdensin', 'Sana Söz', 'Çıkmaz Sokak', 'Samurai', 'Paradoks', 'Denemeye Değer' gibi eserleriyle bilinen rapçi Selim Muran yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü rap sanatçısı Ceza duyurdu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rapçi Ceza, Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.

ACI HABERİ CEZA DUYURDU

Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenilen Selim Muran, yaşamını yitirdi.

Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü rapçi, "Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Rapçi Fuat ise paylaşımında "Üzüntüm derin. Elveda Selim Muran kardeşim" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü rapçi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:22