Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü rapçinin evinin önünde silahlı saldırı: Bir çalışanı vuruldu /08 Mayıs 2024 08:56

Ünlü rapçinin evinin önünde silahlı saldırı: Bir çalışanı vuruldu

Kanada Toronto bulunan ünlü rapçi Drake'in evinin önünde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda evin güvenlik görevlisi vuruldu. Drake'in olay sırasında evde olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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Ünlü rapçi Drake'in Kanada Toronto'daki evinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

NTV'de yer alan habere göre saldırıda evin güvenlik görevlisi vuruldu.

Toronto polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırı salı günü yaşandı. Polis güvenlik görevlisinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Olayın evin dışında gerçekleştiği ve güvenlik görevlisinin evin kapısında çalışırken vurulduğu belirtildi.

Güvenlik görevlisinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Drake'in olay sırasında evde olup olmadığına dair sorulara cevap verilmedi ancak yetkililerin sanatçının ekibiyle iletişim halinde olduğu ve soruşturmada işbirliği yaptıkları söylendi.

Polis saldırının nedenin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Olay yerinden kaçan çok sayıda şüphelinin olduğu ve polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtildi.

Drake, tüm zamanların en çok satış yapan  sanatçılarından biri olarak bilinmektedir. Beş Grammy Ödülü sahibi olan ve "Nice For What" gibi hitlerle tanınan Drake, geçen yıl Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 200 milyondan fazla satan ilk sanatçı olarak ödüllendirilmişti.

Drake ve Kendrick Lamar arasındaki lirik savaş son zamanlarda gündemdeydi; her iki sanatçı da birbirleri hakkında şarkılar yayınladı ve hayranları arasında çevrimiçi tartışmaları alevlendirdi.

Lamar'ın temsilcileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar.
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