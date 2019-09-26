Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü rapçiye 4 yıl 2 ay hapis cezası /26 Eylül 2019 22:29

Ünlü rapçiye 4 yıl 2 ay hapis cezası

Khontkar ismiyle bilinen rapçi Onur Dinç, 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçlamalarından yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Khontkar ismiyle bilinen rapçi Onur Dinç, 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçlamalarından yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medya hesabında karara ilişkin değerlendirmede bulunan Dinç, "Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi" dedi.

Geçen yıl 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçundan dolayı gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen rapçi Khontkar, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Sosyal medya hesabından mahkemenin kararını duyuran Dinç, "Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı... Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi... 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık..." ifadelerini kullandı.

Rapçi Khontkar'ın aldığı cezanın ardından sosyal medyada etiket çalışması yapıldı. 'Uyuşturucuya özendirme ve barındırma' gibi suçlardan daha önce hapis yatan Dinç'in aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki olarak #freekhontkar şeklinde etiket açıldı.
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