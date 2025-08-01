Ünlü rating kuruluşu uyardı: Türk sanayi şirketlerinin işi zor!





KUR, ENFLASYON VE REKABET BASKISI





ARTAN BORÇLULUK VE NAKİT AKIŞI SORUNLARI





İŞTE EN AVANTAJLI VE DEZAVANTAJLI ŞİRKETLER

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kur baskısı ve yüksek borçluluk nedeniyle Türk sanayi şirketlerinin 2025’te kredi notu baskısıyla karşılaşacağını bildirdi. Hazırladığı raporda Fitch Ratings, Arçelik ve Vestel gibi tüketici odaklı firmaların zorlanacağı uyarısında bulundu.Yayımladığı analizde Türk sanayi şirketlerinin 2025 yılında karşılaşacağı zorluklara dikkat çeken Fitch Ratings raporuna göre, kur baskısı, yüksek borçluluk ve zayıf nakit akışları, şirketlerin kredi notları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.Fitch Ratings’in değerlendirmesine göre, Türk lirasındaki değer kaybı, ithal girdilerin maliyetini ve döviz cinsi borç yükünü artırıyor. Aynı zamanda, yüksek enflasyon hem tüketici alım gücünü düşürüyor hem de artan iş gücü maliyetleriyle fiyatlama baskısı yaratıyor. Bu durumdan en çok etkilenen firmalar arasında, hem Türkiye’ye hem de Avrupa Birliği’ne (AB) satış yapan tüketici odaklı şirketler, özellikle Arçelik (BB-/Negatif) ve Vestel (B-/Negatif) gibi markalar öne çıkıyor.Belirsiz para ve maliye politikaları, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve sermaye kontrolleri de iş ortamını daha öngörülemez hale getiriyor. Avrupa’daki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Türkiye’deki yüksek faiz oranları tüketici harcamalarını kısıtlarken, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve reel olarak değer kazanan lira ihracatçıları zorluyor.Dünya Gazetesi’nin haberine göre raporda, sektördeki birçok şirketin borçluluk oranlarının yükseldiği belirtiliyor. Net borç/FAVÖK oranının 2022’deki yüzde 2,3 seviyesinden 2025’te yüzde 3,8’e çıkması bekleniyor. Düşük faaliyet nakit akımları ve artan işletme sermayesi ihtiyacı, şirketlerin daha fazla borçlanmasına neden oluyor. Fitch, kısa ve orta vadede negatif ya da zayıf serbest nakit akışlarının devam edeceğini öngörüyor.Bu durum, özellikle kısa vadeli borçları yüksek olan ve “B” kategorisindeki şirketler için likidite ve refinansman risklerini artırıyor. Ancak birçok şirketin yerel bankalarla güçlü ilişkileri sayesinde borçlarını iç piyasada çevirebildiği de raporda belirtilen önemli bir detay.Sektörel bazda yapılan değerlendirmede, Limak (B+/Durağan) ve Çimko (B+/Durağan) gibi döviz bazlı sözleşmeleri olan veya enerji fiyatlarını kolayca yansıtabilen şirketlerin görece avantajlı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık, emtia ve enerji fiyatlarına duyarlı olan Şişecam (B/Negatif) gibi firmaların küresel fiyat dalgalanmalarından daha fazla etkilendiği vurgulanıyor.Fitch, makroekonomik risklerin, talebin ve fonlama erişiminin kötüleşmesi durumunda, 2025 yılında Türk sanayi şirketleri için daha fazla kredi notu düşüşü baskısının olası olduğunu ifade etti.