Ünlü sağlık kuruluşu: Coronanın yeni zararlarını keşfettik

Almanya’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, Covid-19’un yeni etkilerinin tespit edildiğini açıkladı.





Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Lars Schaade, “Covid-19’un kalbe ve böbreklere zarar verdiğine dair kanıtlar var. Bu sebeple kanda pıhtılaşma oluyor. Sistematik olarak bütün kanıtları incelemeliyiz buna otopsiler de dahil” dedi.





“TOPLUMSAL AÇIDAN MANTIKLI AMA…”

Almanya’da sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili olarak, “Toplumsal açıdan çok mantıklı bir hamleydi. Fakat sağlık açısından kısıtlamalar devam etmeli” dedi.





Resmi verilere göre Almanya’da 147 binden fazla doğrulanmış corona virüsü vakası varken, bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 912 seviyesinde. Schaade, “Ölüm oranı yüzde 3.2 seviyesinde bunun yükselmesinin sebebi de bakım evleri ve hastanelerdeki sayının artması” dedi.