Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü sağlık kuruluşu: Coronanın yeni zararlarını keşfettik /21 Nisan 2020 15:44

Ünlü sağlık kuruluşu: Coronanın yeni zararlarını keşfettik

Corona virüsüne erken müdahaleyi eden ülkelerden biri olan Almanya'da sağlık politikasını şekillendiren ve Covid-19 ile mücadele eden en etkin kurum olan Robert Koch Enstitüsü flaş bir açıklama yaptı. Kuruluşun başkan yardımcısı Profesör Schaade, "Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiği ve kan pıhtılaşmasına sebep olduğunu tespit ettik" dedi.

SHABER3.COM

Almanya’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, Covid-19’un yeni etkilerinin tespit edildiğini açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Lars Schaade, “Covid-19’un kalbe ve böbreklere zarar verdiğine dair kanıtlar var. Bu sebeple kanda pıhtılaşma oluyor. Sistematik olarak bütün kanıtları incelemeliyiz buna otopsiler de dahil” dedi.

“TOPLUMSAL AÇIDAN MANTIKLI AMA…”
Almanya’da sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili olarak, “Toplumsal açıdan çok mantıklı bir hamleydi. Fakat sağlık açısından kısıtlamalar devam etmeli” dedi.

Resmi verilere göre Almanya’da 147 binden fazla doğrulanmış corona virüsü vakası varken, bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 912 seviyesinde. Schaade, “Ölüm oranı yüzde 3.2 seviyesinde bunun yükselmesinin sebebi de bakım evleri ve hastanelerdeki sayının artması” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü sağlık kuruluşu: Coronanın yeni zararlarını... Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:00:15