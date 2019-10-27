Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü şair Yavuz Bülent Bakiler'e büyük ayıp /27 Ekim 2019 10:25

Ünlü şair Yavuz Bülent Bakiler'e büyük ayıp

Türk Edebiyatının önemli şairlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in metroda yolculuk yaparken ayakta kalması Twiterda gündem oldu...

Şaşırdım kaldım işte

Türk Edebiyatının en beyefendi, en naif tevazu sahibi şairlerinden biri Yavuz Bülent Bakiler. Hastalığına ve yaşına rağmen üretmeye devam ediyor. Bir zamanlar Kültür Bakanlığı müsteşarlığı yapan sayısız kitap ve makale yazan ünlü şair kütüphaneye metro ile gidip geliyor. 

Geçtiğimiz günlerde metroda yolculuk ederken ayakta kalması ve kimsenin yer vermemesi sosyal medyada gündem oldu . 

Sosyal Medya kullanıcıları en çok ünlü düşünürün 'Magazin figürleri' kadar ilgi görmemesine tepki gösterdiler . 


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