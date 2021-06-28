Ünlü şarkıcı: Dayanacak gücüm kalmadı, sokak çalgıcılığına başlayacağım

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Şeşen, Koronavirüs pandemisinden her müzik çalışanı gibi olumsuz etkilendiği söyledi. Şeşen, "Vallahi çok ağır geçti. Ben yine az çok geçmişte para kazanan bir adam olarak onu yedim. Ama şimdi çok zor durumdayım. Bu durum üç-dört ay daha sürerse belki intihar etmem ama sokakta çalgıcılığına başlayacağım. Mecburum buna!" dedi.



İlhan Şeşen



Şeşen, "Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı müzisyenliğin son mertebesidir. Hırsızlık, arsızlık yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum. Sağlığım elverirse sokağa ineceğim çalmaya" ifadelerini kullandı.





"Dayanma gücüm azaldı, açlıktan öleyim mi?"





Sokak çalgıcılığını Bodrum'da yapabileceğini söyleyen Şeşen, "Bir sokak köşesinde oturacağım, çalacağım. İsteyen kolluk kuvveti gelsin kaldırsın, ben de giderim bu sefer öbür tarafta çalarım. Sokakta çalmak bir suç değil. Çalacağım yani çarem yok, ne yapayım? Dayanma gücüm azaldı. Açlıktan öleyim mi? Her şey dijitale geçmiş, albüm yapsan satmaz, tıklanmalar bir garip, yani bizi kim anlayacak? MESAM’dan üç kuruş para gelirse onu harcıyoruz, o da çok cüzi" diye konuştu.



