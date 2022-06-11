Ünlü şarkıcı Justin Bieber yüz felci geçirdi, dua istedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etmiş ancak rahatsızlığını söylememişti.





Instagram hesabından bir video paylaşan Bieber, rahatsızlığıyla ilgili bilgi verdi.





Justin Bieber, Ramsay Hunt sendromu nedeniyle yüz kaslarını hareket ettiremediğini söyledi. Bieber, bir virüsün yüzünün bir tarafında tam felce neden olması nedeniyle son turnesindeki bir dizi şovunu iptal etti.





Bieber, Instagram sayfasında paylaştığı videoda oldukça ciddi bir hastalık olduğunu belirtti. Hayranlarından dua istedi.





“YÜZÜMÜN BİR KISMI TAMAMEN FELÇ”

Yüz sinirlerimde kulağımdaki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bir virüs var. Gördüğünüz gibi, bu göz açılıp kapanmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Bu burun deliği hareket etmiyor, bu yüzden yüzümün bu tarafında tam felç var.”





Bieber, üç dakikalık videoda gülümsemeye, gözlerini kırpmaya ve yüzünü hareket ettirmeye çalışıyor ancak yüzünün bazı kısımları tepki vermiyor. Şarkıcı, iyileşmek için yüz egzersizleri yaptığını söyledi.





“UMUDUM VAR TANRI’YA GÜVENİYORUM”

Bieber sözlerini şu şekilde bitirdi:





“Bir sonraki gösterileri iptal ettiğim için hüsrana uğrayanlar; sadece fiziksel olarak, açıkçası onları yapamam. Gördüğünüz gibi bu oldukça ciddi. Keşke durum böyle olmasaydı ama belli ki vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım anlarsınız ve bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Ne kadar zaman alacağını bilmiyoruz ama düzelecek, umudum var ve Tanrı’ya güveniyorum. Hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum.”