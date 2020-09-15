Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü şarkıcının gözaltına alındığı belirtildi /15 Eylül 2020 22:36

Ünlü şarkıcının gözaltına alındığı belirtildi

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı haberini CHP'li Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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CHP'li Eren Erdem, Halil Sezai'nin gözaltına alındığını duyurdu. Sezai, bir kişiyi darbettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sanatçı Halil Sezai'nin gözaltına alındığını duyuran CHP'li Eren Erdem, gözaltı işlemlerine dair son durumu paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

''Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır... Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla.. ''

SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Tuzla'da çekim çalışmaları yapan Halil Sezai, sokak sakini yurttaşlarla tartışma yaşadı.

Bunun üzerine Sezai ile tartışma yaşayan yurttaş, darbedildiği iddiasıyla polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis merkezinde kısa süreliğine gözaltına alınan Sezai, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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