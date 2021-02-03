Ünlü şarkıcıya alzheimer teşhisi

AARP dergisinde John Colpatino imzalı haberde 94 yaşındaki şarkıcıya 2016 yılında teşhisin konulduğu belirtildi.







Colpatino, "Bennett hâlâ aile üyelerini tanıyabilse de eşi Susan'a göre her zaman nerede olduğundan ve çevresinde meydana gelenlerden emin olamıyor. Anahtar veya çatal gibi objeler bile ona gizemli gelebiliyor." ifadelerini kullandı.





Bennett, Lady Gaga ile düetlerinden oluşan bir albüm daha yayınlamaya hazırlanıyor.





Albümde 2018 ile 2020 arasında kaydedilen şarkılar olacak. İkili 2014 yılında da Cheek to Cheek adında bir albüm yayınlamıştı.