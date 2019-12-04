Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü şarkıcıya ölüm tehdidi /04 Aralık 2019 21:48

Ünlü şarkıcıya ölüm tehdidi

Sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıklayan İlkay Akkaya, "Bu kişinin kendisine ya da başka birine zarar vermeden, önlem alınmasını talep ediyorum" dedi.

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Sanatçı İlkay Akkaya, sosyal medya hesabından tehdit edildiğini açıkladı. Söz konusu paylaşıma Adalet Bakanlığı'nı da ekleyen Akkaya, "Kendisini öldüreceğini ve 500 kişi olan kendi ailesinin de beni öldüreceğini söyledi az önce tanığa. Bu kişinin kendisine ya da başka birine zarar vermeden, önlem alınmasını talep ediyorum" dedi.

Akkaya şunları kaydetti:

"Başka bir yol kalmadığı için yazıyorum. 4 yıldan beri beni telefonla sürekli arayan bir insan var. Ciddi psikolojik sorunları olan bir kadın bu. 4 yıl telefonla süren tacizlere, bir Adana konserinde olay çıkarmaya kadar vardı. 

Tedavi olmasını sağlayabilmek için ailesine ulaşmaya çalıştım ancak aile de hiçbir şey yapmıyor. Erzurum'dan Adana konserinde gelip   konser görevlilerine saldırınca olay polise yansıdı. Ben şikayetçi olmadım, tedavi edilmesini talep ettim.

Dosya uzlaştırma avukatına gitmiş. Şimdi dosyadaki tanıkların hepsini arayıp taciz ediyor ve adreslerimizi bildiğini söyleyerek tehdit ediyor.  Ağabeyinin hakim olduğunu ve elinin her yere uzanacagını söylemiş tanıklardan birine.

Kendisini öldüreceğini ve 500 kişi olan kendi ailesinin de beni öldüreceğini söyledi az önce tanığa. Bu kişinin kendisine ya da başka birine zarar vermeden, önlem alınmasını talep ediyorum. Kişisel bilgilerimizin, beni tehdit eden birinin eline geçmesini de protesto ediyorum."
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