Ünlü sosyal medya fenomeni dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcısı çıktı

Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Hushpuppi, FBI tarafından dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcılarından biri olarak kabul ediliyor.

FBI, Nijerya'da gerçek ismi Ramon Abbas olan Instagram fenomeni Hushpuppi'nin dünyanın en yüksek profilli dolandırıcılarından biri olduğunu belirtti. Kurduğu 'çete' ile birlikte siber soygunlar yapan ve kara para aklayan Ramon, 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.





BBC'nin incelediği dava dosyalarına göre Ramon, 'flört ettiği' takipçilerini de dolandırdı ancak buna rağmen Instagram hesabı popüler olmaya devam ediyor.



