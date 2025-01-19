Ünlü spiker canlı yayında kalp krizi geçirdi

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Arıkan'ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.





İKİ TAKIMDAN MESAJ

Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." şeklinde paylaşım yapıldı.





Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.





TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TRT, “Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir" açıklamasını yaptı.