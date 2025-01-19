Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü spiker canlı yayında kalp krizi geçirdi /19 Ocak 2025 22:20

Ünlü spiker canlı yayında kalp krizi geçirdi

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Arıkan, tedavi altına alındı. TRT, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Arıkan'ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İKİ TAKIMDAN MESAJ
Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." şeklinde paylaşım yapıldı.

Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ
TRT, “Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
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