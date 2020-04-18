Ünlü Sufi Eva (Havva) de Vitray-Meyerovitch kimdir?

İlahiyatçı- Yazar Abdullah Aymaz Çağlayan Dergisi Nisan sayısı için kaleme aldığı yazıyı müzakere etti. Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitlerde dersler ve konferanslar veren Eva De Vitray Meyerovitch, Müslüman olduktan sonra “Havva” adını aldı.





Çağlayan Dergisi You Tube kanalına 'Eva de Vitray-Meyerovitch' yazısının müzakeresi yapan Abdullah Aymaz ünlü yazarın nasıl müslüman olduğunu anlattı













Profesör Eva (Havva) de Vitray-Meyerovitch Hanımefendi, 5 Kasım 1909 tarihinde Fransa’da aristokrat ve dindar bir Hristiyan ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Önce elit ailelere mensup öğrencilerin gönderildiği bir rahibe okuluna gider. Hukuk Fakültesini bitirir ve İslâm Felsefesi üzerine doktora çalışması yapar. Fransa’nın Millî Bilimsel Araştırma Merkezinde akademisyen ve yönetici olarak çalışır.





Dindar olan büyükannesi, onu her pazar kiliseye götürür ve ona her zaman dürüstlüğü telkin ederdi. 18 yaşında, okuduğu bazı felsefî kitapların tesirinde kalarak din ile ilgili bazı şüphelere düşer. Sorar, soruşturur ama bir türlü tatmin olmaz. Kendi kendine, “Dürüst olmam lâzım. Hem inanmayacağım hem de kiliseye devam edeceğim! Böyle dürüstlük olmaz!” diyerek kiliseyle irtibatını keser.





1999 yılında Fransa'da vefat etti. Cenazesi 2008 yılında vasiyeti gereğince Konya'ya getirilerek Üçler Mezarlığı'na defnedildi

