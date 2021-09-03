Samanyolu Haber /Gündem / Gönüllerin sesi Yusuf Ziya Özkan vefat etti /03 Eylül 2021 14:22

Gönüllerin sesi Yusuf Ziya Özkan vefat etti

Samanyolu Televizyonu ekranlarından tanıdığımız Yusuf Ziya Özkan vefat etti

SHABER3.COM

Samanyolu ekranlarından tanıdığımız Yusuf Ziya Özkan Çanakkale'de vefat etti. Bir süredir yoğun bakımda korona tedavisi gören Özkan 2016 yılında da böbrek nakli olmuştu.  Aynı zamanda TRT'den de emekli olan 66 yaşındaki Yusuf Ziya Özkan Samanyolu Televizyonu'nun kuruluşunda yer almış ve bir çok güzel programa imza atmıştı. Uzun yıllar Ramazanlarda sahur programı yapan Özkan binlerce programı seslendirdi
İkindi namazından sonra defne edilecek Yusuf Ziya Özkan'a Samanyolu ailesi olarak 'Allah'tan rahmet , ailesine ve yakınlarına  baş sağlığı dileriz 
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