Ünlü televizyoncu ekranlara geri dönüyor

Uzun yıllar CNN Türk'te görev alan ekonomist Emin Çapa, Halk TV'de programa başlıyor.





Halk TV ile anlaştığını sosyal medyadan duyuran Çapa, şu ifadeleri kullandı:





"Sevgili dostlarım; biliyorsunuz @halktvcomtr yayınları "Atatürk İlke ve Inkılaplarına aykırı yayından" 5 gün boyunca durduruldu. Cezanın uygulamaya konduğu dün itibariyle ben de @halktvcomtr 'nin uzun zamandır çok nazik ve onurlandırıcı bir ısrarla yaptığı davete EVET dedim.





Henüz tam olarak yayın gün, saat ve içeriği belli değil. Ama her zaman olduğu gibi aklın, bilimin, gerçeğin, adaletin peşinden gitmeye devam edeceğim. Sadece ekonomiyi değil, dünyanın nereye gittiğini de sizlerle paylaşmaya çalışacan bir yayın yapmayı arzuluyorum. Yılbaşına kadar önceden planlanmış iş yoğunluklarım nedeniyle, daha hafif bir yayın olacak. Yılbaşından itibaren gerçek peryoda döneceğiz.