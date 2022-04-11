Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Times Meydanı'nda panik /11 Nisan 2022 11:59

Ünlü Times Meydanı'nda panik

New York'un en turistik bölgesi Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Çevredekilerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar, saniye saniye kayıt altına alınırken, patlama sesinin sebebi sonradan anlaşıldı.

Ünlü Times Meydanı'nda panik

New York'taki ünlü Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Dünyaca ünlü meydanda duyulan patlama sesi üzerine, meydanda bulunan yüzlerce kişi panik halinde kaçmaya başladı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sesi duyulduktan sonra panik halinde koşan insanlar görüldü.  Polis patlamanın olduğu bölgeyi kordon altına aldı.

New York İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi
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Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

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