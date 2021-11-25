Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83) hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.





Genco Erkal ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya mahkeme hâkimi Covid-19 gerekçesiyle basın ve izleyici almak istemedi. Avukat Turgut Kazan duruma itiraz ederek, “Biz böyle olacağını belirterek sizden büyük salon talep ettik” dedi.





Mahkeme hâkimi, “Şu an bu ortam hem yargılama açısından hem de pandemi açısından sağlıklı değil. Avukatlar ve sanık ile bir gazeteci kalsın geri kalan dışarıya çıksın” diye konuştu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ben çıkmayacağım adil yargılama hakkı gereği duruşmayı izleyeceğim.” ifadesini kullandı.





TİP Milletvekili Ahmet Şık “Eğer sağlıklı bir karar almak istiyorsanız yargılamayı yapmadan beraat yapmalısınız. Mahkeme salonlarında sağlık değil hukuk tartışılır" dedi.





'HAKARET UNSURU YOK'





Duruşma, Genco Erkal’ın kimlik tespitiyle başladı. Erkal, yargılamaya konu edilen tweetlerinde hakaret unsuru olmadığını söyledi.





"Ayder Yaylası ile ilgili paylaşımla başlayayım" diyen Erkal, "Bu iktidarın doğa ile arası pek sağlıklı olmamıştır. İnşaat ve beton aşkı doğa sevgisinin önüne geçmiştir. Cumhurbaşkanı da zaman zaman özeleştiri yaparak İstanbul için, 'Biz bu şehre ihanet ettik' dedi. Aynı şekilde Ayder yaylası için de 'Biz burayı kirlettik' dedi. Ayder yaylası doğal yayla olma özelliğini yitirmiştir" şeklinde konuştu.





Erkal, "Benim yazdığım parmağının değdiği yeri kurutuyor şeklindeki söylemim bir tespitten ibarettir hakaret değildir" dedi.





'NERESİ HAKARET SAYILABİLİR ANLAMIYORUM DOĞRUSU'





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diplomasına ilişkin yaptığı paylaşıma değinen Erkal, "Bir kurul, diplomanın paylaşılması isteğini 'özel hayatın gizliliği' kapsamında değerlendi. Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın diploması tartışma konusu olmamıştı. Hepsi devlet arşivinde yerini aldı. Açık ve netti. 'Bu diplomayı görelim' diyorum. Mizahi bir ifade var bu tweette. İroniktir. Ama neresi hakaret sayılabilir anlamıyorum doğrusu" dedi.





ERDOĞAN'IN AVUKATLARI: SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ





Erkal'ın savunmasının ardından katılma talebinde bulunan Erdoğan'ın avukatları ise, "Suça konu paylaşımlarda alenen hakaret vardır. Gerçek olgular üzerinden yapılmayan eleştirilerle sınırlar aşılmıştır. Müvekkilimin kişilik hakları zarar görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.





Duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle Cumhuriye Başsavcılığına uygun bir salon talep edilmesi için yazı yazılmasına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Mart 2022 saat 09.30'a erteledi.





NE OLMUŞTU?





Erkal’ın sosyal medya paylaşımları hakkında 5 yıl önce emniyete yapılan ihbarın değerlendirilmesi üzerine, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Usta tiyatrocu, 2'si 5 yıl önce yapılmış toplamda 3 sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmuş ve 19 Nisan 2021’de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti.





Genco Erkal, savcılığa ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada paylaşımlarının hiçbirinde Cumhurbaşkanı'na hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Başkanlık sistemine, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına, yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene, laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasına ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım” ifadelerini kullanmıştı.





Soruşturma sonunda İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek dava açıldı.