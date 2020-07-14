Ünlü üniversitede skandal!

İskoçya polisi tecavüz iddialarının akabinde St. Andrews Üniversite yönetimiyle temasa geçip inceleme başlattıı.





Şikâyette bulunan öğrenciler seslerini duyurmak için sosyal medya platformu Instagram'da da "St Andrews Survivors" adlı bir hesap açtı.





Cinsel şiddete maruz kalan kız öğrencileri nelere maruz kaldıklarını Instagram hesaplarında paylaştı.





REKTÖRLÜK: YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ





Euronews'in haberine göre Andrews Üniversitesi'nin Alpha Epsilon Pi. derneği faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.





Andrews Üniversitesi tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor.







Rektörlükten yapılan açıklamada, "Eğer üniversitemizde cinsel açıdan suistimal olayları olduysa, tüm öğrencilere seslerini duyurabilmek için yardımcı olmaya hazırız. 'St. Andrews Survivors' üyeleri için eyleme geçmek ve polise ifade vermek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.





Alpha Epsilon Pi. öğrenci derneği yönetimi konuyla ilgili konuşmazken, 3 Temmuz'daki bir açıklamada "İddialar oldukça korkunç ve bu durumu ciddiye alıyoruz." ifadeleri yer almıştı.





Derneğe üye bazı öğrenciler söz konusu iddialarla herhangi bir ilişkilerinin olmadığını açıkladı.





DÜŞESİN GİTTİĞİ OKUL





Daha çok Yahudi öğrencilerin tercih ettiği Alpha Epsilon Pi. öğrenci derneği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üniversitelerde oldukça yaygın iken, İngiltere'deki bazı üniversitelerde küçük çaplı şubeleri bulunuyor.



