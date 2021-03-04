Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü yatırım bankası Merkez Bankası'nın faiz kararını önceden açıkladı /04 Mart 2021 17:32

Ünlü yatırım bankası Merkez Bankası'nın faiz kararını önceden açıkladı

JP Morgan, TCMB'nin politika faizini 18 Mart'ta gerçekleştireceği PPK toplantısında faizleri 100 baz puan artırmasını bekliyor

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TÜİK'in dün açıkladığı şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart toplantısında faiz artırımına gideceğini öngördü. 2021 yılı sonu için enflasyon tahminini de yükseltti.    

Şubat ayında yıllık bazda çekirdek enflasyonun yüzde 16,2'ye yükselerek sürpriz yaptığını belirten JPMorgan, bu süpriz sonrasında,  global emtia fiyatlarında devam eden artışları da dikkate alarak   

 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10,5'ten yüzde 11,2 seviyesine çıkardı. Enflasyonda yukarı yönlü sürprizin esas olarak TCMB'nin kontrolünde olmayan faktörlerden kaynaklandığını belirten JP Morgan, "Ancak, yukarı yönlü sürprizlerin ısrarla devam ediyor olması zor kazanılan kredibiliteyi tehlikeye sokabilir. Dahası, emtia fiyatlarında devam eden artış ve  faiz oranlarında yükselişin de daha sıkı bir para politikası duruşunu destekliyor. Bunun sonucu olarak, TCMB'den politika faizini Mart toplantısında 100 baz puan artırarak yüzde 18,00'a çıkarmasını bekliyoruz" dedi.    

Gelecek 2 haftadaki piyasa ve fiyat gelişmelerini TCMB'nin kararını etkileyebileceğini belirten JPMorgan, global risk iştahının daha da  kötüleşmesi, daha güçlü emtia fiyatlarının ve zayıflamanın TCMB'yi daha keskin bir artırıma zorlayabileceğini belirtirken. risk iştahında toparlanma ve kısa vadeli fiyat dinamiklerinde iyileşmenin TCMB'yi daha az veya hiç faiz artırımı yapmamaya cesaretlendirebileceğini de  vurguladı.    JPMorgan, TCMB'nin para politikasını gevşetmeye Eylül ayında  başmasını beklemeye devam ettiklerini de belirtti. 

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