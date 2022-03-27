Ünlü yatırım bankasından Türkiye'nin cari açığıyla ilgili korkutan tahmin

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin bu yılki cari açığının 32 milyar dolar ile Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 4’üne ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Artışın nedeni olarak Ukrayna’daki savaş nedeniyle artan emtia fiyatları ve Türkiye’nin faiz artırmadaki isteksizliği gösterildi.







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Banka Türkiye’nin turizm ve Ruslara mülk satışı ile döviz kazanacağını fakat bunun cari açığı kapatmakta yetersiz kalacağını belirtti ve ekledi:





“Bütün bu nedenlerden ötürü Merkez Bankası rezervleri ve Türk Lirası üstündeki baskı artacak.





“Yetkililer talebi azaltacak adımlar atmayıp ekonomik büyümeyi hızlandırmaya çalışırsa cari açık daha da artabilir.”





Bankanın önceki tahmini, cari açığın GSYİH’nin yüzde 2,5’u civarında olacağı yönündeydi.





Hükümetin ekonomik programında ise cari açığın 18,6 milyar dolar olması öngörülüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı öncesi Goldman Sachs’ın Türkiye için bu yılki cari açık beklentisi 29 milyar dolar düzeyindeydi.





OCAK AYINDA CARİ AÇIK 4 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Banka, Türkiye’de reel faizin yıllık yüzde 40 civarında olduğunu hatırlattı ve buna rağmen faiz artırımı beklemediklerini belirtti.





Türkiye’de Ocak ayındaki cari açık 2017’nin sonundan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. 12 aylık cari açık ise 20 milyar doların üzerine çıktı.





Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlara göre, Ocak ayında cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,3 milyar dolar artış göstererek 7,1 milyar dolara çıktı.





Ocak ayında cari açıkta meydana gelen artışta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu. Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye’nin turizm gelirlerini de etkilemesi bekleniyor.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da cari açıktaki artışı dış ticaret açığının artmasına bağlıyor.